Ракова: Получено более 1,5 тысячи заявок на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Для новых скоропомощных стационарных комплексов Москвы требуются сотрудники, набор в «Команду первых» начался 30 августа. За это время поступило более 1,5 тысячи заявок на должности врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонала. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день мы объявили о наборе более двух тысяч человек по 30 специальностям. Только за первые 10 дней подали заявки уже более 1,5 тысячи человек. В дальнейшем им предстоит серьезный отбор, который не будет простым, — рассказала она.

Ракова добавила, что после собеседования кандидатам предстоит многоуровневая независимая оценка необходимых профессиональных компетенций. По словам заммэра, задания и тесты нацелены на проверку специализированных профессиональных навыков и дополнительных умений. В первую очередь это касается эффективной коммуникации с пациентами и коллегами, а также способности оперативно реагировать в стрессовой ситуации, приводятся ее слова на официальном сайте мэра Москвы. Все отобранные специалисты пройдут обучение в рамках образовательных программ и тренингов, подчеркнула Ракова.

До этого сообщалось, что в Москве продолжается подготовка к переходу на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи и создание шести новых скоропомощных стационарных комплексов. В 2023 году здесь начнут принимать первых пациентов.