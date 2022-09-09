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Сергей Собянин рассказал об уникальности «Зарядья» в честь юбилея парка

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин рассказал об уникальности «Зарядья» в честь юбилея парка
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Уникальный ландшафтный парк «Зарядье», который пять лет назад открыли в центре столицы, стал подарком городу к его 870-летию. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Прошло всего пять лет, а сегодня Парящий мост, Концертный зал и вся парковая территория — одно из любимых мест и у горожан, и у туристов, — отметил он.

По словам главы города, в реализации этого масштабного проекта специалисты использовали сложные инженерные решения. Для того чтобы показать красоту и разнообразие природы России, парк условно разделили на четыре природные зоны: лес, луг, степь и северный ландшафт, пояснил он.

Видео: Telegram / Сергей Собянин

Мэр рассказал, что на территории «Зарядья» работает ряд павильонов. Среди них Медиацентр, где находится аттракцион «Полет», Медиахолл 360 и выставочные залы, а также научно-познавательный центр с «Флорариумом» и «Ледяная пещера».

— Идею создать в парке подземный музей подсказала неожиданная находка — во время строительства был обнаружен фрагмент Китайгородской стены 16-го века, — подчеркнул Собянин.

Он назвал парк популярной площадкой для фотографирования, так как с Парящего моста, Северного ландшафта и амфитеатра с куполом «Стеклянная кора» открываются красивые городские пейзажи.

За время своей работы парк «Зарядье» получил немало наград, в том числе международных. Однако главной из них стала его оценка москвичами и гостями столицы, ежедневно выбирающими парк для прогулок, написал мэр Москвы в Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин рассказал о реставрационных работах на ВДНХ.

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