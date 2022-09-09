Около 700 тысяч бюллетеней выдали с начала голосования в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 9 сентября, начались выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в столице, которые продолжаются уже четыре часа. С начала старта выборов москвичам было выдано около 700 тысяч бюллетеней. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

Так, москвичи могут принять участие в очном или дистанционном электронном голосовании. Отмечается, что при функционировании избирательной онлайн-платформы никаких существенных сбоев в работе не наблюдалось.

На столичных выборах работает более 15 тысяч наблюдателей. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на местах проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты из видеоцентра.

Известно, что перед началом проведения голосования на систему электронного голосования с 06:00 пятницы, 9 сентября, были совершены попытки взломов от хакеров с использованием метода подбора паролей. Однако система успешно отразила все попытки взлома.