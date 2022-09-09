«Хищное время»: ведьма Полынь рассказала, каким будет правление короля Великобритании Карла III

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С восхождением на монарший престол в Соединенном Королевстве короля Карла III Великобритания будет жить по прежним правилам, которые действовали в период правления королевы Елизаветы II. В династических родах верность традициям является главным столпом непоколебимости монархии. Явные перемены в судьбе страны и в жизни новоиспеченного монарха начнутся с 2023 года. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучила московская ведунья Алена Полынь.

По ее словам, ни в одной знатной династии даже со сменой поколения курс, заданный ранее, не меняется:

— Династия — это великие личности, которые продолжают традиции своих предков. Они очень гибко и медленно в случае необходимости вносят какие-то изменения и пертурбации. Последователям ушедшей из жизни монархини нужно время, чтобы проводить ее из мира живых в мир мертвых. И к этому процессу в королевской семье относятся намного внимательнее, чем в обычных семьях. Стоит учитывать, что Елизавета была религиозным человеком, но этот формат религиозности граничил больше с магической сферой, а не той, которая понятна простым людям, нарекающим себя рабами божьими. И преданность именно конкретному религиозному эгрегору продолжит влиять на ее род и династию в дальнейшем.

Что же касается новоиспеченного короля Карла III, который долгие годы ждал восхождения на престол, проявит он себя, по словам ведьмы, когда в силу войдет год Кролика — в январе 2023 года.

— Сентябрь — это период резких перемен, — говорит Полынь, — что мы и наблюдаем сейчас: ушла королева, пришел новый монарх. Но вплоть до середины января будет идти поток года Тигра по китайской метафизике. Это достаточно хищное и агрессивное время, когда каждая страна отстаивает свои интересы и проявляет эгоизм. Перемены нового характера возникнут с приходом года Кролика.

Кролик, по словам ведьмы, символ семьи и размножения.

Для королевской династии этот период ознаменуется «привлечением к штурвалу власти» новых личностей, которые ранее были в тени. Именно на январь 2023 года придется расцвет личности Карла III как монарха, который начнет действовать решительнее, сохраняя при этом верность многолетним традициям британской короны.

О том, как долго у власти будет Карл III, Полынь не рассказала, однако подчеркнула, что у монарха, как и у любой высокопоставленной персоны, имеется сильная защита:

— У лидеров стран, королей и всех людей, которые стоят у власти, имеется защита. Чарльза оберегают предки, а также он находится под опекой мощных сил. И нанести даже сильное магическое воздействие в его отношении фактически невозможно.

Эксперт уточнила, что именно благодаря магической защите правителям удается на протяжении многих лет оставаться у власти и сохранять свое здоровье.

Роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией оценил и политолог Дмитрий Журавлев. Он дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.