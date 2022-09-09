Столичные муниципальные выборы проходят в обычном режиме

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Выборы муниципальных депутатов на избирательных участках и через систему онлайн-голосования в Москве проходят в штатном режиме.

Также стало известно, что первые 50 автомобилей по акции «Миллион призов» будут разыграны в субботу, 10 сентября. Президент МТПП Владимир Платонов заявил, что машины будут разыгрываться по итогам голосования 9 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

В Москве стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Так, москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом уточняется, что цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

На столичных выборах работает более 15 тысяч наблюдателей. Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, на местах проведения задействованы группа разбора, мобильные группы, а также специалисты из видеоцентра.