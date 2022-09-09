Критик Соседов счел переоцененным вклад Пугачевой в искусство

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Певицу Аллу Пугачеву сильно переоценили в российском шоу-бизнесе. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов в пятницу, 9 сентября.

— Никакого большого вклада в искусство Пугачева не совершила. Этот вклад переоценен, ее персона раздута до мифологических размеров. Этому положил начало Александр Стефанович, который разработал концепцию творчества Пугачевой, — отметил эксперт.

Он добавил, что в данный момент певице уделяется слишком много внимания. По словам критика, Примадонне не простят выезд из страны в момент начала проведения спецоперации на Украине. Так, артистка более не нужна российской публике, передают «Народные новости».

В конце августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон.

До этого Соседов оценил творчество певицы Мадонны. По его мнению, она — бездарная артистка, «бестембровая» певица.