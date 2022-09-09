Первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первый день выборов муниципальных депутатов в столице прошел без нарушений. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

— Голосование в первый день прошло без нарушений. Система дистанционного голосования работала штатно, все поступившие в штаб сообщения были детально разобраны, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что голосование проходит в 125 из 146 муниципальных образований столицы. При этом все системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в выборах.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Для тех, кто в этот день принял участие в электронном голосовании, в субботу состоится первый розыгрыш по программе «Миллион призов». В прямом эфире телеканала «Москва 24» среди горожан разыграют автомобили и призовые баллы.