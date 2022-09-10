Эндокринолог рассказала, о чем сигнализирует желание сладкого

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Зачастую желанием сладкого организм сигнализирует нам о голоде. Однако такие перекусы — не лучший вариант, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова.

Сладости — это продукты, которые содержат простые углеводы, напомнила специалист. При поступлении в организм они быстро всасываются в пищеварительном тракте и повышают уровень глюкозы, то есть сахара в крови. Быстро наступает чувство насыщения. Для того чтобы такая пища переварилась и усвоилась, организму требуется минимум усилий. Поэтому сладости являются быстрым источником энергии. Но при этом поступившая глюкоза быстро утилизируется, и через короткое время нам снова хочется есть.

— Прием сладкой пищи через определенные механизмы в организме также вызывает чувство удовольствия. В связи с этим тяга к сладкому часто фиксируется в виде привычки пищевого поведения. Сладости содержат большое количество калорий и практически не содержат полезных веществ, клетчатки и строительного материала для клеток организма, поэтому не является предпочтительным продуктом в рационе питания, — пояснила врач.

Если у человека нет заболеваний, то сладости или любой добавленный сахар может присутствовать в рационе до 5–10 процентов от суточной калорийности пищи. Чтобы снизить тягу к сладкому, необходимо разнообразить свой рацион овощами, зерновыми, избегать больших перерывов в приемах пищи более трех-четырех часов. Также между основными приемами пищи можно делать перекусы.

— Если тяга к сладкому преимущественно утром, необходимо пересмотреть свой рацион питания в целом, исключить факт «заедания» стресса — например, перед отправкой на нелюбимую работу. Если вы ужинаете достаточно рано, то перед отходом ко сну, примерно за час, можно добавить легкий перекус. В качестве перекуса предпочтительнее выбирать фрукты, овощи, молочные продукты, — посоветовала собеседница «ВМ».

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