Стало известно, как будет работать транспорт в День города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, в связи с празднованием 875-летия Москвы в ряде районов изменились схема движения, а также график работы общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, до 08:00 12 сентября для движения автомобилей закрыто по одной полосе в Леонтьевском, Малом Гнездниковском, Глинищевском, Никитском и Газетном переулках. Ограничения также ввели на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, на нескольких соседних переулках, а также на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской улицы и в Театральном проезде.

До 23:59 11 сентября будут перекрыты улица Петровка и расположенные неподалеку Рахмановский и Крапивенский переулки и улица Неглинная.

В связи с запуском фейерверков 10 сентября с 20:30 до 21:30 транспорт не сможет проехать по площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту, Старой площади, в Китайгородском проезде и по примыкающим к нему участкам набережных.

Также с 20:50 до 21:10 будут перекрыты участки Центральной и Физической улиц в Троицке, Озерной аллеи в Зеленограде, улиц Кадырова в Южном Бутове. С 12:00 до 21:30 ограничения коснутся проезда вдоль ТЦ «Авиапарк».

1/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 4/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Метро и МЦК будут работать без перерывов с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. При этом станции «Александровский сад» и «Охотный Ряд» работают только на вход и переход. Выход с них будет возможен с 05:30 12 сентября.

Кроме того, в праздничные выходные в Москве работают 16 ночных автобусных маршрутов. Часть автобусных маршрутов временно поделили на два участка, еще часть — укорочены, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

До этого сообщалось, что ряд автобусных маршрутов поменяется в центре столицы в связи с проведением фейерверков ко Дню города.