Маршруты автобусов в центре Москвы изменят 10 сентября из-за фейерверков

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Ряд автобусных маршрутов поменяются в центре столицы в связи с проведением фейерверков ко Дню города. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 10 сентября с 20:00 до 21:30 будут изменены маршруты на время проведения фейерверков в День города, — говорится в сообщении.

Так, изменения коснутся маршрутов м6, м7, м90, с538, с755, с920.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также в связи с праздничными мероприятиями ко Дню города на станции метро «Охотный ряд» изменится режим работы вестибюлей. Уточняется, что северный вестибюль будет работать только на выход и пересадку, а южный — только на вход.

В столице с 10 по 11 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Департамент культуры Москвы организует четыре центральные площадки в рамках празднования, где горожане и гости столицы смогут принять участие в интерактивных программах.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что в День города в Москве в местах массового празднования ограничат продажу алкоголя.