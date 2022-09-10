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Выставка о лучших реставрационных проектах Москвы открылась на Цветном бульваре

Полина Долганова
Город
Выставка о лучших реставрационных проектах Москвы открылась на Цветном бульваре
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка «Лучшие объекты реставрации — новые точки притяжения столицы» открылась ко Дню города на Цветном бульваре.

Экспозиция рассказывает о самых лучших реставрационных проектах, которые участвуют в конкурсе правительства Москвы в области сохранения объектов культурного наследия «Московская реставрация».

— Мы с удовольствием приглашаем горожан познакомиться с трудами наших реставраторов — лучшими отреставрированными объектами за последние годы, — отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Посетить выставку можно будет до 18 сентября, передали на портале мэра столицы.

Недавно фотовыставка «Москва будущего глазами художников», посвященная 875-летию со дня основания города, открылась в парке «Красная Пресня». Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Как отмечается, экспозицию подготовили в рамках проекта «Открой#Моспром».

До этого сообщалось об открытии посвященной собакам фотовыставки в галерее «Метро» на станции «Выставочная».

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