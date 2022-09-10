Фестиваль «Москва — Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Одной из главных тем празднования Дня города в Москве на Тверской улице стал Донбасс. На площадке можно будет познакомиться с его историей и культурой.

Так, например, на Тверской улице москвичи смогут узнать об известных людях, которые родились в Донбассе. К таким личностям можно отнести Владимира Даля, Архипа Куинджи, Сергея Прокофьева и других.

Для горожан планируется провести свыше 120 мастер-классов, в том числе и интеллектуальные игры.

Кроме того, жители города смогут увидеть инсталляцию знаменитого кинотеатра «Победа» в Донецке и макеты памятников Донбасса.

Также на Тверской улице можно будет насладиться выступлениями уличных оркестров, которые будут исполнять современные и классические произведения.

В общей сложности в программе задействовано свыше сотни представителей культуры и спорта Донбасса и Запорожья.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.