Космонавт ко Дню города сфотографировал Москву с борта МКС

Фото: Музей Москвы/космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рыжиков

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев в честь 875-летия Москвы сфотографировал ночной город с орбиты Земли.

— Москва с каждым годом становится все комфортнее, удобнее, мобильнее, благоустроеннее и красивее. Она развивается с космической скоростью, покоряет сердца миллионов людей и доказывает всему миру, что является лучшим городом Земли, — отметил космонавт.

Он отметил, что заслуга в этом принадлежит людям, которые ежедневно трудятся на благо развития столицы.

Олег Артемьев поздравил москвичей с Днем города.

— Мое сердце действительно поет, когда я смотрю с борта Международной космической станции на нашу любимую столицу, — добавил космонавт в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Роскосмоса.

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До этого москвичей с Днем города поздравил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.