Космонавт ко Дню города сфотографировал Москву с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев в честь 875-летия Москвы сфотографировал ночной город с орбиты Земли.
— Москва с каждым годом становится все комфортнее, удобнее, мобильнее, благоустроеннее и красивее. Она развивается с космической скоростью, покоряет сердца миллионов людей и доказывает всему миру, что является лучшим городом Земли, — отметил космонавт.
Он отметил, что заслуга в этом принадлежит людям, которые ежедневно трудятся на благо развития столицы.
Олег Артемьев поздравил москвичей с Днем города.
— Мое сердце действительно поет, когда я смотрю с борта Международной космической станции на нашу любимую столицу, — добавил космонавт в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Роскосмоса.
До этого москвичей с Днем города поздравил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.