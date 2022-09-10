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Кадыров обозначил главные цели спецоперации на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров обозначил главные цели спецоперации на Украине
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров обозначил основные цели проведения спецоперации на территории Украины.

— Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости, — сказал политик.

Кадыров также написал в Telegram-канале, что в стране давно ходили разговоры о том, что НАТО не стоит «угрожать» своими мощностями у границ страны, а также о необходимости прекратить истязания русскоговорящих жителей Донбасса.

8 сентября Кадыров сообщил, что союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР и готовятся установить полный контроль над населенным пунктом.

Он уточнил, что среди формирований ВСУ «наблюдается полное отсутствие боевого духа и беспомощность перед нашими войсками».

10 сентября в Минобороны сообщили, что армия России высокоточным оружием ликвидировала до 300 солдат ВСУ и около 15 единиц военной техники в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области.

По данным военного ведомства, ВКС нанесли удар по штабу 5-й бригады нацгвардии Украины, а также по пунктам временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» под Балаклеей и Чугуевом.

Украина Рамзан Кадыров Спецоперации Россия
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