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Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донецка и Луганска

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин отметил вклад московских строителей в восстановление Донецка и Луганска
Фото: Администрация президента РФ

Специалисты из Москвы в непростых условиях продолжают восстанавливать Донецк и Луганск. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

— Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик в непростых условиях, часто с риском для жизни… — сказал глава государства.

Он добавил, что на мероприятии в парке «Зарядье», посвященном Дню города, присутствуют военные — участники спецоперации по защите Донбасса и семьи тех, кто ушел из жизни в ходе боевых действий.

Благодаря этим людям Москва всегда будет оставаться «на высоте», передает слова Путина РИА Новости.

Одной из главных тем празднования Дня города в Москве на Тверской улице стал Донбасс. На площадке можно будет познакомиться с его историей и культурой.

Так, например, на Тверской улице москвичи смогут узнать об известных людях, которые родились в Донбассе. К таким личностям можно отнести Владимира Даля, Архипа Куинджи, Сергея Прокофьева и других. Для горожан планируется провести свыше 120 мастер-классов, в том числе и интеллектуальные игры.

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