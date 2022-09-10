Маршруты трех автобусов изменятся на северо-востоке Москвы с 11 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Гостиничная улица Карта всех событий

Автобусы № 154, 282 и 238 перестанут ходить по мосту на Алтуфьевском шоссе с 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— № 154 и 282 в обе стороны пойдут через Гостиничную улицу и Нововладыкинский проезд. № 238 — вместо метро «Фонвизинская» автобусы пойдут до метро «Окружная». Между Отрадным и Бутырским районом пользуйтесь автобусом № 23, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что с указанной даты они будут курсировать по Гостиничной улице. Изменения связаны с открытием участка Северо-Восточной хорды, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что ряд автобусных маршрутов изменят в ЦАО в связи с проведением фейерверков ко Дню города. Изменения коснутся маршрутов м6, м7, м90, с538, с755, с920.

Также в связи с праздничными мероприятиями ко Дню города на станции метро «Охотный ряд» изменится режим работы вестибюлей. Уточняется, что северный вестибюль будет работать только на выход и пересадку, а южный — только на вход.