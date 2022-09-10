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Движение трамваев восстановили на Большой Калитниковской улице

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Движение трамваев восстановили на Большой Калитниковской улице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Движение трамваев № А, 40 и 45 на Большой Калитниковской улице восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 10 сентября.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение трамваев на данном участке было затруднено по техническим причинам.

8 сентября стало известно, что трамваи № А, 3 и 39 задерживались по техническим причинам на Павелецкой площади в районе остановки «Зацепская площадь». Позже стало известно, что специалистам удалось восстановить движение данных маршрутов.

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