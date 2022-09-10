Белого медведя с Диксона отправили в ветеринарную клинику для проведения КТ

Фото: Telegram / Светлана Акулова

Белого медведя, направленного в Московский зоопарк с острова Диксон, отправили в ветеринарную клинику для проведения компьютерной томографии (КТ). Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в субботу, 10 сентября.

— Зоологи поместили нашего пациента в транспортировочную клетку. Предварительно погрузили его в сон — чтобы медведь не волновался в пути, — сказала представитель зоопарка.

Заведующая ветеринарным отделом Анастасия Высоких следит за состоянием медведя в пути, написала Акулова в Telegram-канале.

5 сентября сообщалось, что тяжелораненого медведя перевезли авиацией с острова Диксон в Норильск, где им занялись московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Позже его доставили на территорию Московского зоопарка, во время транспортировки он находился в специальной клетке. Во время первой рентгенографии у медведя обнаружили множество инородных предметов, похожих на дробь или пули.

Одной из вероятных причин отказа задних лап у белого медведя является отек спинного мозга.