Королевская семья запретила Меган Маркл приезжать на прощание с Елизаветой II

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Королевская семья Великобритании строго запретила супруге принца Гарри Меган Маркл приезжать на прощальные мероприятия по случаю смерти королевы Елизаветы II.

Семейство Гарри и Меган вместе вылетели в Шотландию из США, где они проживают, когда стало известно о тяжелом состоянии королевы. Однако позднее стало известно, что герцогиня Сассекская должна остаться в Лондоне, пишет Elle.

Находившийся рядом с умирающей матерью Чарльз позвонил своему сыну и попросил не брать с собой Меган в Балморал, потому что это было бы «неправильно». Кроме Маркл, Чарльз попросил не приезжать жену принца Уильяма Кейт Мидлтон.

Отмечается, что принц Гарри прибыл очень поздно, поскольку ему пришлось лететь отдельным частным бортом, а не на самолете Королевских ВВС, на котором в Шотландию отправились принц Уильям и братья Чарльза. Отмечается, что отсутствие Меган Маркл может указывать на серьезную вражду между ней и семьей принца Гарри.

Накануне эксперт в истории британской королевской семьи и автор Telegram-канала Westminister Василий Егоров рассказал «Вечерней Москве», что с уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II у герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри появилась надежда на приобретение их детьми титулов «принца» и «принцессы», которые экс-монархиня отказывалась предоставлять.