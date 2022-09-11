Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трамваи № 17 задерживаются на улице Сергея Эйзенштейна в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Трамваи № 17 задерживаются на улице Сергея Эйзенштейна в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На улице Сергея Эйзенштейна в районе остановки с соответствующим названием по техническим причинам задерживаются трамваи номер 17. Об этом сообщили утром в воскресенье, 11 сентября, в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что маршрут временно изменен. На канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram представители департамента призвали жителей города быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Накануне трамваи № А, 40 и 45 задерживались на Большой Калитниковской улице по техническим причинам. Движение было восстановлено спустя пару десятков минут.

В конце августа сообщалось, что работы по модернизации трамвайной сети в Москве продолжаются на шести участках.

Уточняется, что в работах по ремонту путей принимают участие более 300 сотрудников подрядной организации и метрополитена. Для удобства пассажиров работы ведутся по выходным дням и ночью, чтобы не останавливать движение трамваев в будни.

Транспорт Происшествия Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте