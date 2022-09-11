Диетолог Нурия Дианова объяснила, почему у мужчин появляется «пивной» живот

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«Пивной» живот — распространенная проблема многих мужчин. В большинстве своем она связана с несоблюдением собственной калорийной нормы. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, убрать такой живот возможно будет лишь при условии соблюдения дефицита калорий.

— Пиво — напиток, который пьется в большом объеме. Около него всегда присутствует калорийная закуска. Это всегда приводит к набору массы тела, потому что человек принимает в себя очень много калорий. У мужчин рецепторы расположены таким образом, что у них первым образом жир появляется именно на животе, — пояснила врач.

При этом она добавила, что на появление такого живота влияет и злоупотребление другими алкогольными напитками.

Между тем врач-диетолог Сергей Обложко предупредил об опасности злоупотребления пивом для мужчин. По его словам, регулярно употребляющий большое количество жидкости человек может получить не только отеки, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

А диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала способы избежать переедания. Специалист заявила, что человеку необходимо пить достаточное количество жидкости.