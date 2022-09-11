The Guardian: Земля могла столкнуться с 16 климатическими катастрофами

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Климатические угрозы могли 16 раз привести к необратимым последствиям для жителей Земли. Издание The Guardian перечислило главные опасности для мира.

Так, наибольшую опасность несут повышение мировой температуры воздуха и таяние ледников. Подобные факторы привели к обрушению ледяной шапки Гренландии, которая поставила человечество под угрозу.

— Мир движется к глобальному потеплению на два–три градуса. Это ставит Землю на путь пересечения нескольких опасных переломных моментов, которые будут иметь катастрофические последствия для людей во всем мире, — сказал профессор Йохана Рокстрема из Потсдамского института.

Ученые призывали жителей Земли проявить заботу об экологии. По их словам, цивилизация и жизнь на планете зависят от отношения человека к окружающему миру и природе.

Кандидат географических наук Мария Ананичева рассказала, чем опасно разрушение ледника в Западной Антарктиде. Она отметила, что таяние льдов на полюсах сказывается на уровне мирового океана, так как в него поступает большое количество пресной воды.