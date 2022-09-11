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Проценко рассказал о ситуации с COVID-19 в России

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко рассказал о ситуации с COVID-19 в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 95 процентов пациентов с COVID лечатся амбулаторно, у большинства болезнь протекает легко. Соответствующее заявление сделал член общественной палаты Москвы, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В воскресенье медик посетил штаб по наблюдению за выборами в Москве, а также осмотрел зону, где проводится ПЦР-тестирование.

— Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают, хорошо, что большинство протекает в легкой форме, почти 95 процентов пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно, — сказал он.

Однако Проценко подчеркнул, что меры безопасности не бывают излишними никогда, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 52 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.

Медицина Россия Коронавирус Денис Проценко
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