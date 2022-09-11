Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи избрали Кумпилова на второй срок

Фото: Telegram / Мурат Кумпилов

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования избрали действующего главу Адыгеи Мурата Кумпилова на второй срок. Об этом стало известно в воскресенье, 11 сентября.

Отмечается, что решение было принято единогласно. Всего на заседание прибыло 49 депутатов. По окончании голосования стало известно, что все парламентарии выбрали Мурата Кумпилова. Его инаугурация состоится 11 сентября после завершения встречи, передает РИА Новости.

До этого председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что подведение итогов выборов глав регионов и заксобрания стоит организовать не раньше 14 сентября, так как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не успела обработать все жалобы. Она добавила, что мера необходима для более детального рассмотрения поступивших обращений.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер отметил удобство и надежность этой формы голосования и порекомендовал ее избирателям.