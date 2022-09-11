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Концерт Шнурова в Лужниках был организован петербургской компанией и не имел отношения ко Дню города

Александр Афонин
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Концерт Шнурова в Лужниках был организован петербургской компанией и не имел отношения ко Дню города
Фото: Пресс-служба Госдумы

Концерт музыкального исполнителя Сергея Шнурова, где он исполнил песню «Почем звонят колокола», был организован коммерческой организацией и не имел отношения ко Дню города в Москве. Об этом стало известно в воскресенье, 11 сентября.

Отмечается, что выступление артиста было организовано компанией «Еврошоу» из Санкт-Петербурга. Она занимается концертной деятельностью и сдает в аренду необходимое оборудование. Кроме того, согласованием списка гостей и их репертуаром занимались представители «Еврошоу».

Вход на концерт был платный, и стоимость билета составляла от 1700 рублей. Частичное финансирование было осуществлено за счет спонсоров, передает Telegram-канал «Война с фейками».

Накануне сообщалось, что более 7 тысяч гостей и 300 артистов приняли участие в программе Московского зоопарка, посвященной Дню города. Она включала в себя концерт творческих коллективов у Дома птиц, мастер-классы в Детском зоопарке и многое другое.

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