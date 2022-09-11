«Наповал? На лесоповал!»: Собчак высмеяла наряд Канделаки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Тина Канделаки выложила в социальную сеть фотографию в новом наряде.

— Когда твои луки действуют наповал, — подписала она снимок.

На фото Канделаки предстала перед публикой в «драных» джинсах, куртке с объемными рукавами и белых кедах. Публикацию не оставила без внимания журналистка Ксения Собчак.

Пост ее очень рассмешил, и она не упустила шанса уколоть Канделаки, с которой у нее непростые отношения.

— Да чего скромничать-то, я бы даже сказала — на лесоповал, — написала Собчак в Telegram-канале.

Саму Собчак поклонники заподозрили в беременности после видео из ее социальных сетей. Они принялись поздравлять журналистку и ее супруга режиссера Константина Богомолова со скорым пополнением в семье. Знаменитость пока никак не комментирует очередные слухи о своем «интересном положении».

В августе журналист Отар Кушанашвили отреагировал на информацию о возможном разводе Собчак и Богомолова. Он порекомендовал журналистке «не подпускать к себе» певца Прохора Шаляпина.