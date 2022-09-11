«Эмфизема легких»: врач-пульмонолог Овечкин назвал болезнь Ротару неизлечимой

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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что София Ротару страдает эмфиземой легких, и призвал певицу вернуться в Крым ради ее же здоровья. Действительно ли крымский климат поможет артистке справиться с хроническим заболеванием? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Эмфизема (с греческого — «вздутие») — хроническое заболевание воздушных путей, при котором наблюдается повышение воздушности легочной ткани. Основной симптом этой болезни — одышка, возникающая из-за низкой насыщенности крови кислородом.

Как отмечает собеседник «ВМ», отдельно эмфизема легких диагностируется крайне редко. Обычно это заболевание либо врожденное, либо является компонентом хронического бронхита или обструктивной болезни легких.

Поклонникам Софии Ротару не стоит беспокоиться: эмфизема легких сама по себе не угрожает жизни человека и не приводит к летальному исходу. Но есть и плохие новости: вылечить болезнь нельзя.

— Каких-то специфических лекарств от эмфиземы сейчас нет. По сути, лечение сводится к устранению факторов, которые вызывают процесс развития эмфиземы легких. Это единственное, что можно сделать, — пояснил Овечкин.

Самый распространенный фактор развития эмфиземы легких — курение, отмечает врач. В случае с Ротару его нет. Широко известно, что певица не курит, избегает употребления алкоголя и придерживается правильного питания. Тем не менее благоприятный крымский климат поможет ей улучшить свое самочувствие.

— Процесс эмфиземы легких необратим. Однако если мы говорим о смене климата, то это может повысить качество жизни. Например, в Крыму увлажненный и теплый воздух, им легче дышать — меньше нагрузка на легкие, — заключил врач.

Недавно Ротару решила прервать длительное молчание и сообщила, что очень переживает насчет нынешней ситуации на Украине. Она вернулась в родное село Маршинцы, где провела свое детство. Поездки в другие места пока не планируются, уточнила артистка в посте в соцсетях. По словам ее сына Руслана Евдокименко, она чувствует себя «более-менее», но пребывает в плохом настроении.