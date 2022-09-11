«Какой ценой?»: во Франции показали репортаж о больших потерях ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Французский телеканал France 2 показал репортаж из больницы в городе Краматорске, куда привозят большое количество раненых солдат ВСУ.

— Контрнаступление, но какой ценой? — задались вопросом репортеры.

На кадрах можно увидеть, как в госпиталь доставляют солдата с ранением в голову. Из машины скорой помощи его выносят несколько сослуживцев.

По данным «Известий», во все украинские госпитали поступает огромное количество военнослужащих ВСУ с ранениями.

До этого в Минобороны России сообщили, что в период с 6 по 10 сентября ВС РФ ликвидировали более четырех тысяч украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении.

Кроме того, ВКС России на Николаево-Криворожском направлении уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате удара потери личного состава армии Украины составили более 100 человек, а также 15 единиц техники.

Замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».