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В нескольких областях Украины отключили электричество

Юлия Курганова
В мире
В нескольких областях Украины отключили электричество
Фото: shutterstock

В нескольких областях Украины отключили электричество. Об этом сообщило украинское издание «Вести».

В частности, это коснулось Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В Харькове из-за перепадов напряжения перестало работать метро, в Полтаве загорелись троллейбусы.

Видео: Telegram / РИА Новости

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электричества. Он сообщил, что речь идет о полном отключении электричества в Донецкой и Харьковской областях и частичном в Днепропетровской, Сумской и Запорожской.

Через час заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

В Донецке таких проблем не наблюдается, сообщил корреспондент РИА Новости. Улицы города полностью освещены, перебоев со связью и интернетом нет.

10 сентября сообщалось, что Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, притом что все технические возможности для подачи электричества есть.

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