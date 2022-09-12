Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

Юлия Курганова
В мире
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

СМИ на Украине сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей. Видеозапись пожара в воскресенье, 11 сентября, опубликовало издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном отключении электричества в Харьковской области и ДНР, о частичном — в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также пресса сообщала о проблемах с электроэнергией в Полтавской области. Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

10 сентября сообщалось, что Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, притом что все технические возможности для подачи электричества есть.

Украина Харьков Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте