Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

СМИ на Украине сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей. Видеозапись пожара в воскресенье, 11 сентября, опубликовало издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полном отключении электричества в Харьковской области и ДНР, о частичном — в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также пресса сообщала о проблемах с электроэнергией в Полтавской области. Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

10 сентября сообщалось, что Украина отказалась принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что страна намеренно отказалась принимать электроэнергию, притом что все технические возможности для подачи электричества есть.