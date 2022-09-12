Эндокринолог перечислила десять самых полезных сезонных продуктов

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Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью и повысить настроение. Она назвала десять самых полезных сезонных продуктов.

По ее словам, печень трески — это незаменимый продукт, который точно надо употреблять, когда наступают холода. В ней содержится омега-3, фосфор, кальций, калий, магний. Она помогает улучшить память, внимание, повышает устойчивость к стрессам.

В тыкве содержится много витамина А и С, они очень важны для иммунной системы. Витамин С действует как мощный антиоксидант, который помогает предотвратить болезнь, а витамин А укрепляет иммунитет, отметила врач.

— Помимо этого, тыква — источник бета-каротина и клетчатки. Улучшает перистальтику кишечника и помогает выводить лишнюю жидкость, — рассказала Янг.

Брюссельская капуста идеально подходит для детокса организма. Причем достаточно съесть всего пару штучек. Также в ней много витамина С, В6, клетчатки и калия, они, в том числе, улучшат работу сердечно-сосудистой системы, сообщила эндокринолог.

Также она назвала арбузную редьку.

— Не все любят редьку — она горькая, мало с чем хорошо сочетается. Однако арбузная редька гораздо мягче по вкусу, но не менее полезна, чем белая или черная, — пояснила медик.

Полезные свойства редьки: улучшает желчеотток, обладает противовирусными свойствами, содержит йод и фосфор.

Чечевица прекрасно подойдет тем, кто ищет, чем можно заменить мясо.Также в ней много аминокислот, она способствует снижению уровня сахара в крови и повышению гемоглобина, полезна для сердца и сосудов.

Скумбрия — отличный источник хрома и витамина В12, дефицит которого приводит к быстрой утомляемости. Она содержит омега-3 кислоты — важный компонент для женского организма, который поможет защититься от различных патологий.

Также, по словам Янг, нужно есть мясо.

— Тут уже выбираете, какое вам больше нравится: баранина, говядина, телятина, индейка. Во всех видах содержится белок, полезные аминокислоты и витамины группы В. Мясо быстро насыщает, помогает организму сохранить тепло, что крайне важно в холода, — сообщила она.

Клюква — это источник витаминов С, РР, К, В1, В2, органических кислот, микро- и макроэлементов, флавоноидов, пектина, фитонцидов. Помогает организму бороться с инфекциями, так как содержит большое количество танина. Улучшает аппетит и секрецию поджелудочной железы.

Сливочное масло содержит много различных жирных кислот, которые нужны организму. Оно хорошо усваивается, увеличивает уровень энергии и надолго насыщает. А еще это источник витаминов А, Д, Е, РР, В2, В1, фосфора, кальция и селена.

В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, плюс ко всему капуста эффективна для улучшения желчеоттока и усвоения железа, сообщается на портале «Доктор Питер».

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