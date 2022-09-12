Синоптики сообщили об облачной и прохладной погоде в Москве 12 сентября

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В понедельник, 12 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, днем пройдут небольшие дожди

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал заметное потепление в Москве на неделе. Он сообщил, что температура плюс 12-16 градусов ожидает жителей столицы с понедельника по среду, с 12 по 14 сентября, с четверга, 15 сентября, потеплеет до 15-20 градусов. В то же время всю рабочую неделю будет облачно и пройдут небольшие дожди.

11 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Московском регионе. По его словам, погода на следующей неделе регионе будет теплой и по-осеннему сырой.