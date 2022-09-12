Синоптик Вильфанд пообещал заметное потепление в Москве на неделе

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Температура плюс 12-16 градусов ожидает жителей столицы с понедельника по среду, с 12 по 14 сентября, с четверга, 15 сентября, потеплеет до 15-20 градусов. В то же время всю рабочую неделю будет облачно и пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь. Аналогичная погода будет в пятницу и субботу, 16 и 17 сентября, — рассказал он.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 12 и 13 сентября, в Москве прогнозируется плюс 15-16 градусов, облачно с пояснениями и местами небольшой дождь. В среду, 13 сентября, немного похолодает: температурный фон днем будет 12-14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся.

Вильфанд добавил, что хотя температура с четверга и будет выше нормы на 1-2 градуса, назвать этот период классическим бабьем летом сложно из-за облачности и осадков, сообщает ТАСС.

11 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Московском регионе. По его словам, погода на следующей неделе регионе будет теплой и по-осеннему сырой.