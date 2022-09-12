NYT: Разведка США консультировала Украину по боевым действиям под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Разведслужбы Украины и Соединенных Штатов усилили сотрудничество прошедшим летом во время подготовки киевского режима к боевым действиям под Харьковом. Об этом сообщило в субботу, 10 сентября, издание The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что прежде Киев неохотно делился с американцами своими данными, опасаясь, что Штаты могут увидеть их слабость и уменьшить объемы военной помощи. Но потом украинские власти решили, что открытость, наоборот, позволит убедить Америку в необходимости увеличивать поставки оружия на Украину.

По информации газеты, высокопоставленные представители американских властей отказались сообщить, как много деталей «плана контрнаступления» раскрыл Киев Штатам, а также насколько велика была помощь США советами. Но один из них рассказал, что американцы «постоянно обсуждали» с украинцами, как Киев может «остановить наступление России» под Харьковом.

11 сентября сообщалось, что бывший советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Филип Карбер рассказал, почему США осторожны в поставках оружия на Украину. Он заявил, что страх перед российскими ядерными силами не дает американскому президенту Джо Байдену поставлять больше оружия Киеву.