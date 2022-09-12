Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Метеоролог Шувалов назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

Илья Ашуров
Елена Самойлова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Шувалов назвал самый теплый день в Москве на этой неделе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На наступившей неделе самым теплым днем станет вторник, 13 сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог отметил, что столичный регион на этой неделе накроют дожди. Согласно прогнозу, в понедельник, 12 сентября, столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов.

При этом ожидается и перерыв с дождями, правда, продлится он недолго — всего один день. Собеседник «ВМ» отметил, что вторник будет самым теплым на неделе. Максимальная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов.

Следом, по словам синоптика, похолодает до плюс 14–16 градусов, и в среду–пятницу, 14–16 сентября, снова ожидаются дожди, причем от небольших до умеренных, подчеркнул Шувалов.

— Погода придет в обычную сентябрьскую норму. Она станет типичной для сентября: дожди и температура на 1–1,5 градуса выше, чем в среднем для этого времени года, — заключил метеоролог.

Также Шувалов рассказал, когда в столицу придет долгожданное бабье лето. Он уточнил, что потепления в столице можно ждать в начале третьей декады сентября.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, подобное стоит связывать с тем, что в городе выпадет на 10–20 процентов меньше положенного количества осадков.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте