Метеоролог Шувалов назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На наступившей неделе самым теплым днем станет вторник, 13 сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог отметил, что столичный регион на этой неделе накроют дожди. Согласно прогнозу, в понедельник, 12 сентября, столбики термометров не поднимутся выше плюс 15 градусов.

При этом ожидается и перерыв с дождями, правда, продлится он недолго — всего один день. Собеседник «ВМ» отметил, что вторник будет самым теплым на неделе. Максимальная температура воздуха составит плюс 15–17 градусов.

Следом, по словам синоптика, похолодает до плюс 14–16 градусов, и в среду–пятницу, 14–16 сентября, снова ожидаются дожди, причем от небольших до умеренных, подчеркнул Шувалов.

— Погода придет в обычную сентябрьскую норму. Она станет типичной для сентября: дожди и температура на 1–1,5 градуса выше, чем в среднем для этого времени года, — заключил метеоролог.

Также Шувалов рассказал, когда в столицу придет долгожданное бабье лето. Он уточнил, что потепления в столице можно ждать в начале третьей декады сентября.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, подобное стоит связывать с тем, что в городе выпадет на 10–20 процентов меньше положенного количества осадков.