В Запорожской ВГА рассказали о сроках перезапуска ЗАЭС

Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда линии электропередачи (ЛЭП) будут восстановлены, а линия соприкосновения отодвинута вглубь территории Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в понедельник, 12 сентября.

— Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи, — цитирует слова Рогова ТАСС.

11 сентября специалисты остановили работу последнего работавшего энергоблока Запорожской атомной электростанции. Решение было принято на фоне регулярных обстрелов станции со стороны украинских войск.

Позже стало известно, что Киев в одностороннем порядке прекратил прием на украинскую территорию электроэнергии с ЗАЭС. Украина намеренно отказалась принимать электричество, притом что все технические возможности для подачи есть.

6 сентября МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС ради безопасности и целостности станции. Через несколько дней в агентстве заявили, что консультации о создании вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности уже начались.