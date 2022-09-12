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Медведев назвал текущую позицию России по отношению к Украине «детской разминкой»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев назвал текущую позицию России по отношению к Украине «детской разминкой»
Фото: er.ru

На данный момент переговорная позиция Москвы по отношению к Киеву является «детской разминкой» перед будущими решениями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 12 сентября.

— Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Россией. По его словам, он отказывается вести диалог с теми, «кто выдвигает ультиматумы».

До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с украинскими властями, однако затягивать его проведение нельзя.

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