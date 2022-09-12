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Ученые рассказали, как изменилась бы жизнь на Земле при изменении орбиты Юпитера

Георгий Соланович
Общество
Ученые рассказали, как изменилась бы жизнь на Земле при изменении орбиты Юпитера
Фото: pixabay.com/TBIT

Если бы орбита гигантского Юпитера стала более эксцентричной, то форма орбиты Земли также сильно изменилась бы. Такой вывод сделали планетологи из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Большинство планетарных орбит является именно эксцентричными, а не круглыми. Планеты то приближаются к Солнцу, то удаляются от него. Американские ученые утверждают, что если бы орбита Юпитера стала эксцентричной, оставаясь при этом на том же расстоянии от светила, то орбита нашей планеты изменилась бы таким же образом.

Это, в свою очередь, изменило бы условия жизни на Земле. Так, части поверхности космического тела, которые сейчас замерзают ниже нуля, стали бы теплее, что могло бы привести к повышению температуры в обитаемом диапазоне и улучшению условий жизни.

С другой стороны, считают ученые, с изменением орбиты Юпитера наклон земной оси также мог измениться и на планете тогда не возникло бы благоприятных условий для жизни, отмечается в докладе астрономического журнала американского Института физики (IOP).

До этого издание The Guardian сообщило, что климатические угрозы могли 16 раз привести к необратимым последствиям для жителей Земли.

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