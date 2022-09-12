Харьковская ВГА: Численность ВСУ в регионе в 8 раз превышает российскую группировку

Фото: Минобороны РФ

Численность ВСУ на харьковском направлении была больше в восемь раз ВС России, в связи с этим командование РФ приняло решение отвести войска и сохранить личный состав. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в понедельник, 12 сентября.

До этого ВГА региона заявила об эвакуации жителей населенных пунктов Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея. Позже в Минобороны РФ сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в районах этих, для наращивания усилий на Донецком направлении.

— Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться, — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города, которые расположились на харьковском направлении специальной военной операции на Украине.

При этом на угледарском направлении союзные силы РФ, ДНР и ЛНР действуют успешно и продолжают продвижение вперед. Вооруженные силы Украины пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.