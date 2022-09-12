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Кремль: Спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения ее изначальных целей

Георгий Соланович

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Кремль: Спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения ее изначальных целей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия будет продолжать специальную военную операцию ВС РФ на Украине до тех пор, пока ее изначальные цели не будут достигнуты. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 12 сентября.

— Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех тех целей, которые изначально были поставлены, — ответил Песков на вопрос о том, пользуется ли еще военное руководство РФ доверием президента, передает ТАСС.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в данный момент позиция Москвы по отношению к Киеву является «детской разминкой» перед будущими решениями. Так, настоящие условия Кремля для подписания мирного договора — «тотальная капитуляция киевского режима на условиях России».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери украинской армии за сутки составили более 1,2 тысячи военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Однако ВСУ продолжат предпринимать новые попытки, используя при этом западное вооружение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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