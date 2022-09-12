Глава харьковской ВГА заявил, что наемники начали расстрел мирных жителей региона

Фото: Минобороны РФ

Прибывшие на Украину наемники начали расстрел мирных жителей в Харьковской области для проведения провокаций против России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в понедельник, 12 сентября.

— Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру, — сказал он.

Ганчев добавил, что украинские военнослужащие на данный момент расположились на севере Харьковской области. По его словам, они начали проводить репрессивные действия, что заставило местных жителей скрываться, передает РИА Новости.

До этого Виталий Ганчев сообщил, что численность ВСУ на Харьковском направлении была больше в восемь раз, чем у российской армии. По его словам, в связи с этим командование России приняло решение отвести войска и сохранить личный состав.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие вернут под свой контроль города, которые расположились на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине.