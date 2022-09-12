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Путин назначил Зязикова новым послом на Кипре

Георгий Соланович
Политика
Путин назначил Зязикова новым послом на Кипре
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин назначил Мурата Зязикова новым послом РФ на Кипре. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 12 сентября.

— Назначить Зязикова Мурата Магометовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр, — говорится в тексте документа.

Другим указом президент освободил от ныне занимаемой Зязиковым должности Станислава Осадчего.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с его выходом на пенсию, руководителем назначен его заместитель Захарий Джиоев.

До этого Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова главой публично-правовой компании «Роскадастр».

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