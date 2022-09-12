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Нумеролог рассказал о любовных перспективах Ольги Бузовой

Евгений Жуков
Общество
Нумеролог рассказал о любовных перспективах Ольги Бузовой
Фото: Youtube/Начало

Нумеролог Владимир Кузнецов рассказал о возможном скором замужестве певицы и телеведущей Ольги Бузовой в беседе со StarHit в понедельник, 12 сентября.

Эксперт увидел в жизненном коде артистки знак, который указывает на творческие таланты и амбиции.

— Умный и продуманный человек. Вечно сомневается, не отличается храбростью. Ценит крепкую дружбу, — поделился Кузнецов со StarHit.

Нумеролог рассказал, что личное счастье Бузова обретет после того, как ей исполнится 37 лет, то есть в следующем году.

— Ольга сможет вновь выйти замуж и даже родить детей, — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Бузова испугала фанатов странным внешним видом. Она опубликовала в социальной сети видео, на котором предстала с сильно опухшим лицом.

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова вспомнила о прошлом Бузовой. Она выразила надежду, что певица не потеряет свою нынешнюю популярность. По словам телеведущей, если Бузова перестанет быть в центре внимания, то она вернется к образу застенчивой девушки, которая пытается всеми силами добиться внимания.

Шоу-бизнес Ольга Бузова нумеролог
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