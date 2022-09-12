Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава Крыма Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни

Евгений Жуков
Общество
Глава Крыма Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни
Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать организаторов проукраинских мероприятий на полуострове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 12 сентября.

Он заявил, что организаторов и участников подобных мероприятий надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

— Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир, — написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма поддержал решение Минобороны России наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине и выразил надежду на то, что спецоперация перейдет «в более решительный характер».

Также Сергей Аксенов заявил, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав Российской Федерации является логичным решением и без проведения голосования, однако окончательное решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство страны.

7 сентября секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства.

Украина Крым Сергей Аксенов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте