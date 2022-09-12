Фото: Telegram-канал мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи в понедельник, 12 сентября.

— Было много опасений, что лес будет повален и еще что-то. Вы видите: все в целости и сохранности. Осенью еще посадим несколько сотен деревьев, — сказал мэр посетителям парка.

Собянин подчеркнул, что теперь Щукинский парк и Всехсвятскую рощу связывает единый прогулочный маршрут, в связи с чем здесь получился парк грандиозных размеров.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Первостепенной задачей, стоявшей перед разработчиками проекта, было объединение двух парков едиными прогулочными маршрутами, а также общими элементами инфраструктуры. Перед началом работ было организовано голосование жителей на портале «Активный гражданин», в ходе которого 135 тысяч москвичей поддержали проект.

В итоге был создан единый кольцевой пешеходный маршрут протяженностью более трех километров, который подходит как для пеших прогулок, так и для утренних пробежек. Вдоль него организованы места отдыха с лавочками, установлены новые фонари и туалетные модули, сообщает официальный Telegram-канал мэра столицы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В парке было высажено около семи тысяч кустарников и устроено свыше 186 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, за счет установки новых фонарей с направленным световым потоком снижено воздействие на животный мир: в темное время освещаются только основные транзитные маршруты, зоны отдыха и спортивные площадки.

12 сентября начался прием заявок на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий.

10 сентября мэр города заявил, что за последние годы Москва сделала «рывок» в сфере экологии: в городе вдвое улучшилось качество воздуха, воды и земли. Мэр также добавил, что столица является первым городом среди мегаполисов, где запустился крупный проект по экотранспорту.