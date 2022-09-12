Не пить и не переедать: Эндокринолог объяснила, что делать при простуде

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При простуде лучше не употреблять алкоголь, не принимать душ и не переедать. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

— Рекомендую витамин С. Несмотря на то, что клинические исследования не выявили четкой связи между ним и быстрым излечением от простуды, пренебрегать не стоит. Витамин С очень важный, и в организме сам не вырабатывается. Нельзя быть в дефиците в такой сложный период, когда все силы уходят на борьбу с воспалением, — заявила она.

По словам врача, следует также пить больше теплой воды, в которую можно добавлять лимон, алоэ или какие-нибудь травы. При невысокой температуре лучше ее не сбивать, и дать организму самостоятельно с ней справиться. Принимать жаропонижающие препараты врач советует только, если температура выше 38,1 градуса.

Кроме того, не следует принимать антибиотики, если их не назначил врач. Если спустя пару суток состояние не станет слегка получше — следует обратиться за помощью к врачу.

Также не рекомендуется заниматься спортом в течение двух недель после выздоровления, написала Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

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