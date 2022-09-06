Иммунолог пояснил, кто чаще заражается гриппом

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Организм с хорошей иммунной системой может сдерживать вирус до четырех дней, заявил врач — педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

— Организм с хорошей иммунной системой, неиспорченной алкоголем, недосыпом, стрессом, может сдерживать вирус до 3–4 дней, — отметил он в комментарии НСН.

Иммунолог добавил, что курильщики тоже входят в группу риска, потому что их слизистая быстро поражается, она сухая, поэтому они более уязвимы. При этом неважно, что люди курят — табак или вейп.

Накануне главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что дополнительные ограничения по коронавирусу в России вводить не требуется, необходимо соблюдать уже предписанные меры, передает Nation news.

Согласно исследованиям, при одновременном применении вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции не наблюдается снижение эффективности препаратов. Об этом рассказал главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина», кандидат медицинских наук Максим Терский