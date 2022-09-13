Эксперт объяснила россиянам, когда им положена выплата за долгий брак

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Денежную выплату от властей могут получить те, кто отметил «золотую свадьбу», но она существует не везде, а только в 19 российских регионах. Что для этого нужно, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила, — объяснила она.

Главным правилом является то, что выплаты можно получить, только если брак продолжался 50 лет и более. Речь идет именно о зарегистрированном браке. В дальнейшем супруги получают такие выплаты каждые 5 или 10 лет. Прочие условия варьируются в зависимости от субъектов — в Санкт-Петербурге за каждый прожитый вместе год получают по тысяче рублей, в итоге юбилярам вручают 50 тысяч рублей. Выплаты в Калужской области значительно меньше — 4,5 тысячи рублей за все прожитые полвека.

В некоторых регионах юбиляры получают памятные знаки или медали. Выплата носит уведомительный характер — супруги должны обратиться с заявлением в органы социального обеспечения, сообщает агентство «Прайм».

8 июля в столице наградили победителей ежегодного конкурса «Семья года Москвы». Церемония прошла в Центральном доме кинематографистов и была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Сегодня в столице проживают 196 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 487,2 тысячи детей. Каждый год среди них выбирают лучших в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья». Победители затем представляют столицу на всероссийском конкурсе.