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Жительница Балашихи чуть не умерла после укуса кошки

Юлия Курганова
Общество
Жительница Балашихи чуть не умерла после укуса кошки
Фото: Вечерняя Москва

В подмосковном городе Балашиха женщина чуть не скончалась после того, как ее покусала домашняя кошка. Об этом сообщили в понедельник, 12 сентября, на сайте регионального Министерства здравоохранения.

Пострадавшая обратилась в больницу, у женщины была высокая температура, а на левом плече появился отек. Врачи обследовали пациентку и выявили у нее опасное гнойное воспаление тканей — флегмону. Оно угрожало жизни женщины.

— Флегмона — острое заболевание, быстро распространяющееся, а если имеет место снижение иммунитета, то оно может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. Оперативное вмешательство позволяет предотвратить значительное распространение гнойного процесса и развитие общей гнойной интоксикации, — рассказал главный врач больницы Михаил Антипов.

Женщина сообщила, что за неделю до обращения в больницу ее укусила домашняя кошка за плечо. В рану от зубов попали бактерии, которые и спровоцировали появление флегмоны, отметили медики.

Врачи прооперировали женщину и назначили ей антибактериальную, противовоспалительную и симптоматическую терапии.

Пациентку уже выписали, в настоящее время она чувствует себя хорошо и продолжает лечиться на дому.

Гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, какие кошачьи инфекции могут представлять опасность для здоровья человека. По словам медика, если кошка поцарапала хозяина или же в открытую рану попала слюна питомца, то необходимо промыть это место водой.

Врачи Балашиха укусы Кошки Больницы
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