«Русские хорошо сработали»: США испугались создания гиперзвуковых ракет РФ

Фото: Минобороны РФ

Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает Соединенные Штаты. Об этом сообщил директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.

— Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают, — заявил он, говоря о ракетах данного типа.

Сверхзвуковые ракеты, которые есть на вооружении РФ и КНР, могут летать со скоростью более 6000 километров в час, на малой высоте и менять направление.

— Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен, — отметил Буффард.

Также он добавил, что американцы отстают от России и в сфере арктического флота.

— У нашей береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их 55, пять из которых атомные, — посетовал директор Центра безопасности и арктической устойчивости в беседе с Le Monde.

21 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России трижды применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Он добавил, что российские военные также применяли новейший самолет Су-57.